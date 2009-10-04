Бывший министр финансов Японии найден мертвым

Бывший министр финансов Японии Соити Накагава найден мертвым в своем доме в Токио, передает Associated Press со ссылкой на данные полиции страны. Как отмечают японские правоохранительные органы, причина смерти С.Накагавы устанавливается.

В феврале 2009г. тогда еще действующий министр финансов появился на саммите G7 в нетрезвом виде, что привело к его скорой отставке. Сам С.Накагава всегда отрицал, что был тогда пьян, а утверждал, что принял успокоительное лекарство.

Бывший министр состоял в Либерерально-демократической партии Японии, которая управляла страной почти половину XX в. Сейчас в Японии у власти находятся их соперники - Демократическая партия.

РБК