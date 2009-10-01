В Госдуме РФ намекают, что небогатым странам газа скоро будет не купить

Природный газ будет становиться дороже и менее доступным для недостаточно обеспеченных стран. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ в ходе ежегодной конференции по вопросам политики Европейского союза газовой промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», по его словам, несмотря на меры энергосбережения и спад в мировой экономике, ведущие организации по прогнозированию не торопятся скорректировать свои прогнозы в сторону снижения спроса и предложения.

В.ЯЗЕВ отметил, что эксперты наоборот предсказывают рост добычи газа практически на всех континентах, хотя Ближний Восток, Россия с Центральной Азией, Северная Америка будут по-прежнему в лидерах.

«Но по мере роста добычи так называемого нековенционального газа, газа полярных, шельфовых и глубоководных месторождений, газа глубокого залегания, этот уникальный экологичный энергоноситель будет становиться все дороже и менее доступным для недостаточно обеспеченных стран», - сказал В.ЯЗЕВ.

Устойчивое производство и соответствующий платежеспособный спрос обеспечит только предоставление режима максимального благоприятствования для инвестиций в этот сектор, убежден депутат.

«Как известно, полярные области России хранят в недрах гигантские запасы природного газа. Недавно, на совещании с иностранными инвесторами на полуострове Ямал, российское руководство ясно сформулировало свою готовность оказывать максимальное содействие инвестициям в этот регион. Среди намерений – освобождение от налога на добычу полезных ископаемых, статус особой экономической зоны и другие. В российском заполярье суровые климатические условия, но оно весьма выгодно расположено, а именно в зоне вечной политической стабильности, чем не могут похвалиться другие регионы с крупными запасами газа», - подчеркнул он.

Говоря о том, каким должно стать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Российской Федерации, а точнее, его часть о сотрудничестве в энергетической сфере, то В.ЯЗЕВ выразил убежденность в том, что оно должно быть как можно более конкретным. «Ведь именно общие политические фразы, произвольно толкуемые сторонами, провоцируют недоверие. Конкретные шаги и принципы совместного освоения Штокмановского месторождения и месторождения полуострова Ямал – именно то, что нам нужно, чтобы восстановить доверие и вновь говорить на языке созидания. Также основные принципы сотрудничества будет полезно сформулировать в отношении стратегических маршрутов трубопроводной транспортировки газа через Украину и Беларусь», - заключил В.ЯЗЕВ.