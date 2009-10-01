Комиссия ЕС: Россия поддерживала сепаратизм в Грузии с 2004 года

Международная независимая комиссия по расследованию причин российско-грузинской войны, созданная Европейским Союзом в декабре 2008 года, отмечает, что уже в 2004-2008 годах Россия поддерживала сепаратистские движения в Грузии, особенно со времени президентства Михаила СААКАШВИЛИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе комиссии, текст которого обнародован на ее официальном сайте.

“Он (М.СААКАШВИЛИ – УНИАН) проводил политику ускоренной усиленной интеграции, в то время как Россия увеличила поддержку Абхазии и Южной Осетии”, - говорится в документе.

“Россия принимала участие в конфликтах не только как главный миротворец и член Группы друзей Генерального секретаря ООН, но и демонстрировала четкую благосклонность к “сепаратистским” сторонам конфликта. Ее политика по отношению к Грузии воспринималась Тбилиси не как миротворческая, а как направленная на раздробление страны”, - продолжают авторы доклада.

При этом в документе отмечается, что отношения между Россией и Грузией были сложными еще во времена президентства Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ. Главными противоречивыми темами были требования Грузии о выводе российских войск, закрытие российских военных баз, участие Грузии в строительстве нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, просьбы России предоставить доступ ее войскам через территорию Грузии к Чечне, в частности, Панкийскому ущелью, и увеличение помощи США на модернизацию грузинской армии.

Авторы доклада отмечают, что России больше всего не нравилась прозападная политика Грузии, и она отвечала на это экономическими и дипломатическими наказаниями.

По убеждению комиссии, в грузинской политической элите существовало единство мыслей относительно территориальной целостности и суверенности страны, тогда как у России был другой консенсус, который заключался в необходимости защищать негрузинских жителей Абхазии и Южной Осетии с антигрузинскими и пророссийскими настроениями и только что полученными российскими паспортами как российских граждан против возможной грузинской агрессии.

Комиссия также отмечает, что в конце 2003 – начале 2004 года был непродолжительный период потепления в российско-грузинских отношениях, когда Россия изучала новое руководство Грузии в лице М.СААКАШВИЛИ. Вместе с тем, этот период завершился уже в апреле 2004 года, когда Грузия активизировала усилия по реинтеграции Южной Осетии.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Комиссия ЕС по расследованию причин войны между Россией и Грузией в августе 2008 года представила свой доклад в Брюсселе.

Доклад состоит из трех томов общим объемом более тысячи страниц.

Работа комиссии во главе с Хейди ТАЛЬЯВИНИ была начата в декабре 2008 года. Результаты ожидались в июле этого года, однако председатель комиссии попросила дополнительное время для подготовки доклада.

В начале августа 2008 года состоялась война между Россией и Грузией, в результате которой Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Южную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.