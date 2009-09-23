Госдума РФ: резолюция сейма Польши по 1939 году «основана на вранье»

В Госдуме России заявляют, что резолюция сейма Польши по 1939 году «основана на вранье».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Олег МОРОЗОВ, комментируя принятую сеймом Польши специальную резолюцию по событиям 1939 года.

«В последнее время, к сожалению, появилась мода на историческое вранье, причем совсем не безобидное, а в угоду политической конъюнктуре, нарастающим политическим амбициям, желанию получить материальные дивиденды за публичную словесную агрессию в отношении России и нашей российской, советской и досоветской истории. Попытки эти пусты и никчемны, потому что история такая, какая она есть», - заявил О.МОРОЗОВ.

Он напомнил, что перед подписанием пакта Молотова-Риббентропа, «все страны Европы, и Польша в том числе, самым активным образом заигрывали с Гитлером».

«Мне кажется, что принятая сеймом резолюция, к большому сожалению - это еще и пляска на костях тех поляков, которые отдали жизнь вместе с миллионами русских, украинцев, белорусов, евреев и других европейцев в борьбе с фашизмом. Поэтому негодная политика, основанная на вранье, рано или поздно получит историческую оценку и обречена на историческое поражение», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, сейм Польши единогласно одобрил специальное заявление в связи с 70-й годовщиной нападения Советского Союза на поляков 17 сентября 1939 года, в котором осудил эту агрессию.

В заявлении Польша названа «жертвой двух тоталитаризмов: нацизма и коммунизма», а расстрел польских офицеров советским НКВД весной 1940 года - «военным преступлением с признаками геноцида».

«17 сентября 1939 года войска СССР без объявления войны напали на Польшу, в нарушение ее суверенности и ломая основы международного права. Основанием для агрессии Красной Армии стал пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года между СССР и гитлеровской Германией. Таким образом, в четвертый раз разделена Польша», - отмечено в принятом заявлении.

Польские депутаты призвали “к польско-российскому единению на основе исторической правды” и отказу от умолчания или подделки исторических фактов.

Ранее УНИАН сообщал, что текст этого заявления вызывал в Польше бурные дискуссии среди политиков, которые почти три недели не могли достичь компромиссного варианта.

Наибольшая оппозиционная партия «Право и справедливость» добивалась определения Катынского преступления «геноцидом», а правящая «Гражданская платформа» пыталась сгладить формулировку, чтобы не осложнять и без того непростые отношения с Россией.

В тоже время, почти 80% поляков считают, что премьер РФ Владимир ПУТИН, который принимал участие в мероприятиях к 70-й годовщине начала Второй мировой войны 1 сентября в Гданьске, должен был извиниться за введение советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года.