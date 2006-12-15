У США лучшие вооруженные силы в мировой истории

Президент Соединенных Штатов Америки Джордж БУШ заявил, что США располагают сегодня лучшими в мировой истории вооружеными силами, и поблагодарил уходящего со своего поста главу Пентагона Дональда РАМСФЕЛДА за «шесть выдающихся лет в министерстве обороны США», передает РИА «Новости».

"За последние шесть лет в министерстве обороны осуществлено больше глубоких изменений, чем за любой период времени с момента создания министерства в конце 40-х годов", - сказал Дж.БУШ, выступая на торжественном прощальном параде в честь уходящего со своего поста 74-летнего Д.РАМСФЕЛДА.

"Дон РАМСФЕЛД единственный, кто служил министром обороны при двух призидентах в двух разных веках", - подчеркнул Дж.БУШ. (Рамсфелд был главой Пентагона с 1975 по 1979 гг. в администрации Форда и с 2001 по 2006 гг. - министром обороны в администрации Дж.Буша-младшего. - Ред).

В понедельник 18 декабря в Белом доме к присяге будет приведен новый министр обороны 63-летний Роберт ГЕЙТС.