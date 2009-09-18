Генсек НАТО сегодня выступит с речью об отношениях с Россией

Внимание сегодня будет приковано к Брюсселю, где Генсек НАТО выступит с программной речью об отношениях России и Северо-Атлантического альянса, передает Эхо Москвы.

Ещё 2 дня назад он заявил, что озвучит новые инициативы по установлению доверия между НАТО и Москвой. Отношения с Брюсселем резко осложнились в августе прошлого года, когда министры иностранных дел альянса обвинили Россию в непропорциональном применении силы в отношении Грузии. Тогда же была заморожена работа Совета "Россия-НАТО". Его работу удалось возобновить лишь в апреле этого года. Речь Андерса фог Расмуссена прозвучит на фоне заявления Вашингтона об отказе от проекта размещения элементов ПРО в Восточной Европе.

России придётся симметрично ответить на свёртывание системы ПРО в Европе. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в МИДе России. По их данным, Вашингтон ждёт от Москвы существенных уступок по Ирану, а именно, поддержки жёстких санкций против этой страны и отказа от поставок ей зенитно-ракетных комплексов С-300. Напомню, накануне президент США Барак Обама объявил о том, что Вашингтон отказывается от развёртывания элементов системы ПРО в Польше и Чехии.