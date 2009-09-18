США будут строить систему ПРО в четыре этапа

Белый дом обнародовал программу размещения объектов ПРО в Европе - планируется, что развертывание противоракетных систем пройдет в четыре этапа.

"Первая фаза (завершится приблизительно к 2011 году) предусматривает размещение (в Европе) уже созданных и доказавших свою эффективность систем противоракетной обороны, включая системы морского базирования Aegis, перехватчик SM-3 (Блок-IA) и морскую мобильную радарную систему обнаружения AN/TPY-2 с тем, чтобы иметь возможность отражать региональные баллистические ракетные угрозы Европе", - говорится в переданной в РИА Новости пресс-службой Белого дома справке относительно планов создания ПРО США.

"Вторая фаза (завершится к 2015 году). После необходимого тестирования разместить более мощную модификацию перехватчика SM-3 (Блок-IB) в версиях для морского и наземного базирования, а также более совершенные сенсоры, необходимые для расширения защищаемого района от ракетных угроз ближнего и среднего радиуса действия",- отмечается в документе.

Третья фаза, которая должна окончиться в 2018 году, предполагает разработку, тестирование и размещение усовершенствованного SM-3 (Блок IIA).

"После того, как разработка и тестирование будут завершены, разместить усовершенствованный вариант SM-3 (Блок IIA), который сейчас находится на стадии разработки, с тем, чтобы отражать ракетные угрозы ближнего, среднего и дальнего радиуса действия", - говорится в документе.

Четвертую фазу создания системы ПРО планируется завершить к 2020 году. Она предполагает размещение SM-3 (Блок IIB) с тем, чтобы "лучше противодействовать ракетным угрозам среднего и дальнего радиуса и возможным будущим межконтинентальным баллистическим ракетным угрозам против США".

В документе также отмечается, что на протяжении всех четырех фаз США также будут тестировать и совершенствовать подходы к улучшению систем слежения.

"Новый перехватчик с разделяющимися боеголовками и радарная сетка не требует единого, большого стационарного европейского радара, который планировалось разместить на территории Чехии. Данный подход также использует другую технологию перехватчиков, чем предыдущая программа, тем самым ликвидируя необходимость установки стационарной наземной установки с десятью перехватчиками в Польше", - подчеркивается в документе.

"В связи с этим министр обороны порекомендовал, чтобы США более не планировали реализацию прежнего плана", - указывается в справке.