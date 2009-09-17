Американские ракеты все равно будут в Польше

Вашингтон сделал новое предложение Варшаве - в Польше появятся оснащенные боеголовками ракеты Patriot, заявил в четверг вечером министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, США предложили, чтобы элементы новой американской оборонной системы появились на территории Польши.

"Новым элементом тут является то, что американская сторона заверила нас, что ракеты Patriot будут боеспособны и будут оснащены системами связи и управления, которые делают возможным включение этой системы в структуру польской противовоздушной и противоракетной обороны, то есть то, чего мы давно хотели добиться", - пояснил руководитель польского внешнеполитического ведомства.

Сикорский сказал, что Вашингтон намерен реализовывать политическую декларацию о сотрудничестве между США и Польшей, несмотря на изменение концепции по ПРО.

Глава МИД Польши сообщил также, что направляется в президентский дворец к Леху Качиньскому, чтобы проинформировать главу государства о ситуации вокруг ПРО.

Таким образом, американские ракеты Patriot будут размещены в Польше независимо от изменения планов США вместо размещения ракет-перехватчиков на польской территории размещать их на кораблях у берегов Северной и Южной Европы, заключает РИА "Новости".