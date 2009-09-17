Обама обещает создать новую ПРО и учесть интересы России

США создадут более экономичную и высокотехнологичную систему ПРО, учитывая интересы России, заявил президент США Барак Обама. Его выступление транслировал в прямом эфире телеканал "Вести". "Кроме того, мы учитываем здесь интересы России, которая считала, что наша предыдущая программа ПРО абсолютно не соответствует российским интересам и здесь эти моменты мы учитывали", - сказал американский президент. "Мы приветствуем сотрудничество с РФ", - добавил Обама. Он указал, что американская сторона намерена "включить эти переговоры в нашу общую систему". Американский президент не уточнил, о каких конкретно переговорах идет речь.

РИА Новости