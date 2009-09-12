Под Варшавой к Евро-2012 построят новый аэропорт

Власти Мазовецкого воеводства выдали разрешение на строительство нового аэропорта под Варшавой, который должен быть сооружен в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе воеводства, строительство нового аэропорта, который соорудят на месте старого военного аэропорта, обойдется в около 100 млн. евро.

Свыше 10 млн. евро на проект выделят власти воеводства, почти 20 млн. евро дофинансирует Европейский Союз.

Воевода дал разрешение построить новый терминал, диспетчерский центр и дополнительные помещения для служб аэропорта: дирекции, обслуживающего персонала, пограничников и таможенников.

Аэропорт будет выполнять роль вспомогательного к основному столичному, который находится непосредственно в Варшаве, и будет обслуживать международные рейсы на коротких и средних расстояниях и внутренние сообщения.

Владельцем аэропорта будет компания «Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin», 40,01% акций которой будет владеть государственное Агентство военного имущества, 30,6% Мазовецкое воеводство, 26,17% государственное предприятие «Porty Lotnicze» и 3,22% город Новый двор Мазовецкий.