Был ли Катынский расстрел геноцидом?

Правящая в Польше «Гражданская платформа» (РО) не согласилась на предложение самой большой оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) назвать убийство советским НКВД польских офицеров в 1940 году «геноцидом».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, вице-председатель польского Сейма Стефан НЕСЕЛОВСКИЙ назвал невозможным компромисс с PiS, который внес соответствующий проект заявления на прошлой неделе.

«Заявление PiS чрезвычайно агрессивное, вредное, провокационное и не будет принято», - сказал С.НЕСЕЛОВСКИЙ, которого цитирует TVN24.

Польские политики согласовывают текст заявления в связи с 70-й годовщиной агрессии Советского Союза на Польшу (17 сентября 1939 года) с прошлой недели, когда PiS внес свои предложения.

Больше всего среди РО, его партнера по коалиции «Польской селянской партии» PSL и партии, созданной бывшими коммунистами, SLD не воспринимают определение в заявлении убийства польских офицеров как «геноцид».

С.НЕСЕЛОВСКИЙ, который от имени РО ведет переговоры с PiS по этому делу, сказал, что такую формулировку не поддержит ни одна из парламентских фракций Сейма.

PiS аргументирует необходимость именно такой формулировки, поскольку именно так убийство польских военных назвал Институт народной памяти (IPN).

Кроме этого, в случае признания этого преступления уголовным его исполнители могут избежать наказания, поскольку такие преступления через определенное время теряют основания для осуждения в отличие от геноцида, за который можно всегда осудить виновных.

Справка УНИАН. Либеральная РО после того, как выиграла выборы у «Право и справедливость» в 2007 году обещала улучшить польско-российские отношения, которые ухудшились с 2005 года, когда страной руководил PiS.

Лидер РО Дональд ТУСК, находящийся в должности премьера, занимает достаточно деликатную позицию в польско-российских исторических спорах, призывая концентрироваться на экономическом сотрудничестве и будущем.

В противовес ему Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ, который завершает свою каденцию в 2010 году и планирует бороться с Д.ТУСКОМ за пост Президента на следующих выборах, остро критикует россиян. Качиньский заявил, что "НЕСЕЛОВСКИЙ должен сам уйти в отставку с поста вице-спикера Сейма. Или мы отправим его в отставку".

*** Катынь - населенный пункт в Смоленской области, где весной 1940 года сотрудники НКВД расстреляли около 20 тыс. взятых в плен осенью 1939 года польских офицеров.