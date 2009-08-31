Кого поляки винят за начало Второй мировой войны (опрос)

Большинство поляков считают одинаково ответственным за начало Второй мировой войны гитлеровскую Германию и Советский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным опроса GFK Polonia по заказу газеты Rzeczpospolitа, такого мнения придерживаются свыше 60% опрошенных поляков.

Треть поляков считают виновной в войне исключительно Германию, которая 1 сентября 1939 года напала на Польшу.

Также свыше 60% опрошенных думают, что масштабы преступлений СССР в Польше были одинаковы с немецкими.

Свыше 70% поляков считают, что руководство правопреемника Советского Союза Российской Федерации пытается приуменьшить ту роль, которую СССР сыграл в 1939 году во время нападения на Польшу.

По мнению более чем 60%, так же ведут себя немцы.

Для 65% поляков завершение Второй мировой войны стало «оккупацией» страны Советским Союзом, который установил в государстве подконтрольное коммунистическое правительство.

94% гордятся участием Польши в борьбе с фашистской Германией и 70% считает, что польское правительство недостаточно заботится о том, чтобы мир узнал о борьбе поляков во время войны.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса GFK Polonia, 76% поляков считают, что премьер РФ Владимир ПУТИН 1 сентября в Польше должен извиниться за ввод советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года после того, как 1 сентября на страну напала гитлеровская Германия.

В.ПУТИН в письме, опубликованном в понедельник в польской газете, призвал поляков не концентрироваться на противоречивых моментах истории, избавиться от предубежденности для развития лучшего российско-польского сотрудничества.

Справка УНИАН. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в телевизионном интервью на телеканале «Россия» 30 августа назвал «циничной ложью» заявления о том, что СССР и Германия одинаково ответственны за начало Второй мировой войны.