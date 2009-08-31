В Калифорнии погибли двое пожарных, принимавшие участие в ликвидации лесных пожаров в округе Лос-Анджелес.

Как сообщает Associated Press, по словам представителя руководства пожарного департамента округа, автомобиль, в котором находились пожарные, упал с горного склона в заповеднике Angeles National Forest, охваченном лесными пожарами. Имена пожарных и возможные причины автокатастрофы пока не разглашаются.

Пожар в заповеднике, начавшийся 26 августа, по состоянию на 30 августа охватил площадь в 14 тысяч гектаров, сообщает CNN. Огонь угрожает 12 тысячам домов, жителям которых предписано эвакуироваться в безопасные места.

Ожидается, что в ночь с 30 на 31 августа по местному времени (сегодняшний день, 31 августа по киевскому времени) огонь распространится на гору Вильсон, где находится обсерватория и установлены передатчики телеканалов, радиостанций и компаний сотовой святи, отмечает «Лента.ру».

Губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, объявивший чрезвычайное положение в зоне распространения лесных пожаров, призвал жителей штата выполнять требования местных властей об эвакуации.

Распоряжения об эвакуации не отдаются без необходимости, а невыполнение их может привести к жертвам, подчеркнул губернатор.