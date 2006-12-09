Арабский мир близок к взрыву

Король Саудовской Аравии Абдулла (King Abdullah) открыл ежегодный саммит стран Персидского залива со слов о грядущем "взрыве" в арабском мире, сообщает AFP.

"Наш арабский регион окружен массой опасностей. Мы как будто находимся на пороховой бочке, которой хватит и искры чтобы взорваться", - объявил он лидерам Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам короля, особую его озабоченность вызывает положение дел в Ливане, Ираке и на палестинских территориях.

Напомним, что ранее о возможности подобного развития событий во многих арабских странах рассказывал тезка и коллега саудовского правителя король Иордании Абдулла II, заявивший что в Ираке, Ливане и Палестине может начаться гражданская война.

Лента.ру