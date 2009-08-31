В МВД России возможны отставки

Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, не способных противостоять коррупции, сообщает радио "Свобода".

По словам Нургалиева, недавно он отдал распоряжение навести порядок в регионах и в течение месяца доложить, как исправляется ситуация.

Если отчеты будут неудовлетворительны, - предстоят отставки, сказал Нургалиев. По его данным, за шесть месяцев этого года было возбуждено 274 уголовных дела в отношении руководителей органов внутренних дел.