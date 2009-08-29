В Индонезии затонул переполненный паром: пять человек погибли
11:46, 29 августа 2009Мир
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18 пропали без вести
Переполненный паром затонул у берегов Индонезии. В результате пятеро человек погибли, еще 18 пропали без вести. Всего на борту судна находились 132 пассажира и члена экипажа. Об этом сообщает Associated Press.
В ходе спасательной операции удалось подобрать из воды живыми более 100 человек.
Паром Sari Mulia должен был доставить пассажиров из Негары в Банджармасин на индонезийской части острова Калимантан. Инцидент произошел в 100 км от Банджармасина.
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