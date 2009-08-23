Население Африки достигло 1 млрд человек

Население Африканского континента достигло 1 миллиарда и продолжает увеличиваться на 24 млн человек в год. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном американским правительственным гуманитарным агентством USAID.

В документе отмечается, что, несмотря на снижение рождаемости в североафриканских странах, таких как Египет или Тунис, к югу от Сахары рождаемость остается на очень высоком уровне - в среднем 5,3 ребенка на одну женщину. По прогнозам экспертов, если сегодняшняя тенденция сохранится, то к 2050 г. население Африки вырастет до 2 миллиардов, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство.