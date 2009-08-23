ЕС: выборы в Афганистане - победа демократии

Президентские выборы в Афганистане являются победой демократии. Такое заявление сделала комиссар по внешним связям и политике добрососедства Европейского союза (ЕС) Бенита Ферреро-Вальднер, передает Associated Press. При этом еврокомиссар подчеркнула, что избирательная комиссия должна с полной ответственностью подойти к окончательному подсчету голосов, чтобы у международных наблюдателей не было никакого повода усомниться в легитимности результатов.

Накануне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, избирательный штаб нынешнего президента Афганистана Хамида Карзая провозгласил его победу на прошедших 20 августа 2009 г. президентских выборах в стране. Тем временем сторонники основного соперника Х.Карзая, Абдуллы Абдуллы, заявили, что данная информация не соответствует действительности и что они также могут заявить о победе А.Абдуллы. Официальные предварительные итоги выборов будут опубликованы в течение двух недель.