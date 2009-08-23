Один погибший найден на месте пожара на нефтестанции в России

По уточненным данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали при пожаре на нефтестанции в Ханты-Мансийском автономном округе, где горят три резервуара с нефтью, сообщил РИА Новости представитель Уральского регионального центра МЧС России.

"На месте происшествия найден погибший", - сказал собеседник.

По последним данным, пострадали в результате ЧП пять человек, один из них отказался от госпитализации, четверо - в больнице.

Пожар возник в субботу в 17.05 мск на перекачивающей нефтяной станции "Канда" в Ханты-Мансийском автономном округе. От удара молнии загорелся резервуар с нефтью номер 7 объемом 20 тысяч кубометров, затем огонь перекинулся на резервуары номер 5 и 8. На станции всего восемь резервуаров, из них два пустых.