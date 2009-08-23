Воронин: Запад пытается превратить Молдову во вторую Грузию

Партия коммунистов Молдавии намерена создать в парламенте республики нового созыва левоцентристскую антикризисную коалицию, заявил действующий президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, выступая на пленуме ПКРМ.

Он отметил, что ПКРМ будет вести диалог с теми силами, которые согласны объединиться в патриотическую коалицию. При этом В.Воронин подчеркнул, что вступать в диалог ПКРМ будет не с коалицией - "Альянсом за европейскую интеграцию", а с отдельными партиями, входящими в него.

По словам В.Воронина, этот альянс поддерживают и не дают ему развалиться западные страны, обещающие им скорую международную финансовую помощь после формирования нового правительства. Как считает молдавский президент, это делается Западом по причине коммунофобии, попытки разорвать стратегические отношения Молдавии с Россией, превратить Молдавию во вторую Грузию и лишить страну статуса нейтрального государства.

Накануне Владимир Воронин в ходе встречи с президентом России Дмитрием Медведевым в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи, обсудили “широкий спектр вопросов молдавско-российского сотрудничества, а также непростую политическую ситуацию”, сложившуюся в Молдавии после досрочных парламентских выборов 29 июля 2009 г., сообщили РосБизнесКонсалтинг в пресс-службе главы молдавского государства.