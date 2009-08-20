Тимошенко снова вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. В 2009 году верхнюю строчку в списке четвертый раз подряд заняла канцлер Германии Ангела Меркель.

Отмечается, что Меркель смогла сохранить за собой титул самой влиятельной женщины даже несмотря на то, что в настоящее время экономика Германии переживает нелегкие времена.

Следует отметить, что Меркель стала единственной женщиной-политиком, удостоившейся места в первой десятке рейтинга наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, остальные - представительницы бизнеса. Всего в рейтинге 72 председателя, президента, вице-президента, генеральных и исполнительных директоров, координаторов и ведущих специалистов крупных компаний. Среди остальных 28 - шесть президентов стран, три премьера, две королевы, два министра экономики, двое судей, госсекретарь США и, с учетом семейного положение - Мишель Обама.

Юлии Тимошенко в этом году досталась 47-я строчка, что, конечно, ниже по сравнению с 17-й в прошлом году.

Как и Украина, с одной представительницей в списке Forbes значатся Аргентина, Австралия, Бангладеш, Бельгия, Чили, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль Италия, Иордания, Либерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швейцария, Турция и ОАЭ. Двое самых влиятельных женщин представляют Сингапур, по трое Индию и Францию, четверо - Великобританию, а США - 63.