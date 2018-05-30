Что ждет Грузию после выхода из СНГ?

Сегодня Грузия, ввиду очень сложных отношений с Россией, официально вышла из состава СНГ. Накануне в грузинском МИД заверили, что страна будет принимать участие во всех соглашениях, подписанных в рамках СНГ, Тбилиси готово продолжать добрососедские отношения, связывающие Грузию со странами СНГ. Какие следствия будет иметь это решение для экономической и политической жизни Грузии, насколько действенной структурой сейчас является СНГ и что теряет страна от выхода из этой организации, УНИАН спросил у украинских экспертов.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД ПОКА МЫ В СНГ, НАС ЕВРОПА И МИР БУДУТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КАК СТРАНУ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Мировая практика доказывает, что выход страны из международной организации - это свидетельство или развала этой организации или достаточно серьезных расхождений с политикой целого региона. Это серьезный политический шаг.

Выход Грузии из СНГ - это серьезное международное событие в жизни международных организаций и в жизни всего постсоветского пространства. Содружество – это осознание определенного сообщества, определенного региона с его особенностями, прошлым, мировоззрением. Но СНГ сегодня превратилось в малодейственную организацию, в эффективности которой не заинтересована даже сама Россия. Россия сегодня изменила свою внешнеполитическую стратегию на постсоветском просторные на собственно реставрационную стратегию – восстановление России в качестве неоимперии, или той модели развития, которую олицетворял собой и Советский Союз, и Российская империя. Следовательно, для самой России теряется заинтересованность в этой организации. Сегодня Москва рассматривает пространство Содружества как сферу своего доминирования, сферу своего влияния. И в этом контексте она использует СНГ для того, чтобы усилить это влияние.

Поскольку СНГ олицетворяло собой евразийское и постсоветское сообщество, выход Грузии из СНГ означает, что она попрощалась с этим сообществом, вышла из этого политико-цивилизационного измерения. И в политическом смысле это намного больший плюс. По большому счету, намерения двигаться в евроинтеграционном направлении определялись принадлежностью к определенному пространству. Пока мы остаемся в СНГ, нас Европа и мир будет идентифицировать как страну постсоветского пространства. Теперь уже говорят, что это - страны российского геополитического влияния. Не случайно страны Балтии, которые с самого начала намеревались присоединиться к европейскому сообществу, не вошли в СНГ. Для меня отказ от СНГ - это свидетельство того, что Грузия намерена двигаться в европейском цивилизационном направлении.

Что касается экономических и социальных соглашений, то здесь с грузинской стороной нужно согласиться: в рамках СНГ было подписано около полутысячи соглашений, и подавляющее большинство из них не действуют. Фактически действуют двусторонние соглашения. Если России невыгодны соглашения в рамках СНГ, она из них выходит. В одностороннем порядке Москва вышла из целого ряда соглашений по СНГ, отвергавших поддержку сепаратистских режимов и признание их независимости. Соглашения в СНГ действуют до тех пор, пока это выгодно России. Поэтому Грузия, у которой конфронтационные отношения с Россией, не имеет никакой пользы от СНГ. Даже те соглашения, которые были бы интересны ей, могут легко блокироваться Россией. Если Москва не будет выполнять этих соглашений, то другие страны СНГ, как сателлиты России на постсоветском пространстве, тоже не будут их выполнять.

В этом решении для самой Грузии я вижу больше плюсов, чем минусов.

Иван Попеску, народный депутат от ПР, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы: ЕСЛИ ГРУЗИЯ ДУМАЕТ, ЧТО БУДЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА УРОВНЕ ГУАМ, - ЭТО НЕ ТАК

Выход Грузии из СНГ еще больше ухудшит и без того сложные отношения с Россией.

Для стран, которые не являются членами Европейского союза, СНГ, - это одна из организаций, дающих возможность обсуждать определенные вопросы, энергетические, развития рынков сбыта, те вопросы, которые на данный момент в других организациях решать невозможно. Если Грузия думает, что на уровне ГУАМа будет решать некоторые проблемы - это не так. Узбекистан в свое время уже вышел из ГУАМ. Это больше политическая организация. А на уровне СНГ решаются вопросы экономические. Поэтому то, что касается экономического сотрудничества, обязательно отразится на Грузии после выхода из СНГ.

Если соглашения в ходе встречи на уровне глав правительства или соответствующих министров подписывались на двусторонней основе, не в рамках СНГ, тогда эти договоры остаются в силе и после выхода страны из Содружества, конечно, если одна из сторон их не денонсирует. А если есть многосторонние соглашения, которые были подписаны, и они касаются определенной помощи, которая предоставляется только членам групп стран, входящих в СНГ, то, конечно, с момента выхода такая помощь перестает существовать.

Теперь, если страны СНГ будут подписывать какие-то соглашения, принимать какие-то решения, а Грузия захочет присоединиться в этом направлении только к одной из стран, это уже будет сделать проблематично.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова: СНГ ПОСТЕПЕННО ОТОЙДЕТ В ИСТОРИЮ

СНГ выполнило свою функцию политического характера как некий дополнительный механизм, который бы облегчил развод бывших республик Советского Союза. Другая модель, которая предлагалась Россией, более жесткого интеграционно-политического образования с внешними границами, также не реализовалось.

СНГ на сегодня достаточно аморфная структура, которая в последнее время больше служила форумом встреч высокого уровня: президентов, премьер-министров, министров иностранных дел. В этом смысле она очень полезна. Есть вопросы, которые объединяют интересы именно стран этого пространства. Кстати и Грузия, выйдя из СНГ, оставляет свое участие в некоторых структурах, в некоторых механизмах СНГ, полезных для нее.

В рамках Содружества Украина надеялась на активное развитие экономического сотрудничества, на создание зоны свободной торговли СНГ, что было подписано, но до сих пор не ратифицировано российской стороной. Если бы это соглашение действовало полноценно, то, конечно, наши экономические отношения получили бы новые возможности, особенно в условиях сегодняшнего экономического кризиса. Но это не реализовалось. А другое предложение России: перепрыгнуть эту интеграционную ступень и выйти сразу на более высокий ступней интеграции, создать таможенный и экономический союз, – оно тоже не реализовалось. Хотя сейчас такие попытки в более узком формате продолжаются в рамках ЕврАзЭС совместно с Беларусью и Казахстаном. Но там тоже очень сильно буксует. Поэтому, к сожалению, экономически-интеграционная модель через СНГ также не сработала.

Вопросы безопасности, который сначала были одними из ключевых, а затем постепенно отходили на задний план, не выдержали вызова даже запросам той же Грузии, Азербайджана и Армении об урегулировании замороженных конфликтов. СНГ не смог решить угроз безопасности в зоне своих интересов.

В СНГ есть наработанные соглашения, наработанные проекты или всеми государствами Содружества, или отдельным группами или отдельным странами. Даже есть такие документы, где в рамках СНГ принимали двусторонние решения. Вся позитивная договорно-правовая база должна работать. И Грузия абсолютно правильно делает, уходя из СНГ, что не ставит под сомнение и не денонсирует каких-то соглашений, которые в том числе способствуют обеспечению безопасности или решают экономические вопросы.

На СНГ еще не поставлен крест окончательно, но отношение к его возможности как инструменту интеграции в России сегодня адекватное.

Я думаю, Украина, которая является участником СНГ, но так никогда юридически и не была членом этой организации (странное такое положение), не должна действовать как Грузия. Никакие спонтанные импульсные действия по выходу из организации ни к чему не приведут. СНГ постепенно отойдет в историю. И не по инициативе Украины. Но сегодняшние все позитивные элементы от СНГ нужно использовать.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий НА СЕГОДНЯ ПОТРЕБНОСТИ В СНГ ДЛЯ УКРАИНЫ Я НЕ ВИЖУ

Решение Грузии о выходе из СНГ не является решающим. Но вполне показательным. Оно демонстрирует эволюцию СНГ как международной и межгосударственной организации. Те функции, которые СНГ выполняло на первом этапе создание, оно уже выполнило. А других функций, которые бы имели привлекательный для независимых стран постсоветского пространства характер, еще не приобрело.

История СНГ прошла два этапа и сегодня находится на пороге либо перехода в новое состояние, либо своего логичного завершения. На первом этапе СНГ выполняло роль формы цивилизованного развода бывших советских республик в условиях распада СССР. И эту функцию СНГ выполнило на хорошо. Распад Советского Союза пошел не по югославскому сценарию.

Второй этап развития СНГ - это его существование в форме некоего неформального клуба президентов, что позволяло в неформальной обстановке постсоветским президентам - выходцам из партийной номенклатуры решать неотложные вопросы своего национального развития в режиме фаст-трек. Но потом постсоветские презедентуры стали эволюционировать: кто-то пошел балансировать между Россией и Китаем, как Казахстан и Узбекистан, кто-то балансирует между ЕС и Россией в авторитарном стиле, как Беларусь, другие страны, как Украина, оставили постсоветские презедентуры, перешли к парламентско-президентским системам и стали ориентироваться на интеграцию в западный клуб наций. Это касается и Грузии. В этих условиях и возник кризис миссии СНГ.

Для Российской Федерации СНГ сегодня - это инструмент, институт реинтеграции постсоветского пространства вокруг России как великой державы. Вряд ли смысл Содружества в российском понимании устраивает все другие постсоветские страны. Поэтому не случайно на последних гонках на приз президента РФ в Москве было только два или три президента стран, входящих в СНГ. Кроме России, остальные страны не видят смысла своего дальнейшего существования в рамках СНГ. Кто-то это делает открыто, потому что терять нечего, как это делает Грузия. В Украине пока внутриполитическая ситуация не дает возможности определиться с тем, что делать с СНГ и что делать в СНГ. Что касается Беларуси, Армении, Азербайджана и других, они пока не готовы в силу многих причин открыто сделать то, что сделала Грузия после войны между РФ и Грузией в августе 2008 года.

Дальнейшая судьба СНГ в оптимистичном варианте заключается в том: или Россия пересмотрит функции и роль СНГ на современном этапе и не будет видеть в этой организации форму новой реинтеграции в какую-то конфедерацию пророссийских стран вокруг РФ; или бывшие постсоветские страны, находясь сегодня на решающем историческом перепутье, сделают выбор в интересах того СНГ, которое предлагает сегодня Россия; или вообще и Россия, и независимые государства, которые входят в постсоветское пространство, смогут обойтись без этой организации. В конечном итоге гуманитарные, социально-пенсионные и другие вопросы, которые раньше решались в неформальной безгалстучной дипломатии на уровне постсоветских президентов, можно решать и в рамках двусторонних межгосударственных отношений.

В тех вариантах, в которых исторически существовало СНГ и в которых оно сегодня продолжает существовать, необходимости, по меньшей мере, для Украины, я сегодня не вижу.

Виктор Небоженко, политолог, руководитель социологической службы “Украинский барометр” СНГ ДЛЯ РОССИИ - КАК ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

Выход Грузии из СНГ напомнил всей Восточной Европе и Евразии о существовании организации, которая уже давно мертва. А выйти из мертворожденной организации - это даже гигиенически полезно.

Грузия никому не насолила. Она просто сделала то, что другие еще не успели сделать.

СНГ не существует как организация. Россия не знает, что делать с Содружеством и смотрит на него как на чемодан без ручки: и бросить жаль, и тащить тяжело.

Борис Тарасюк, лидер Народного руха Украины, экс-министр иностранных дел СНГ - ЭТО МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК

Я не вижу оснований для изменения ситуации и в самой Грузии, и во взаимоотношениях Грузии со странами СНГ в результате этого формального акта выхода из организации. Решение грузинского парламента было принято год назад. Согласно учредительным документам СНГ, оно сегодня только вступило в силу.

Я имел дело из СНГ с первых дней его существования. По своему собственному опыту могу сказать, что это мертворожденный ребенок. Оно не представляет никакой добавленой стоимости и не несет никакой пользы для каждой отдельной страны-члена. Возьмем ту же Грузию. В Соглашении о создании СНГ значится положение об уважении к территориальной целостности стран СНГ. Где это уважение со стороны России от 8 августа прошлого года?

СНГ не стало соперником Европейскому Союзу, как это утверждали в Москве в 1991 году. Годы существования Содружества доказали его абсолютную ненадобность для стран-членов. Единственное, что СНГ сделало – создало площадку для двусторонних переговоров во время многосторонних встреч глав государств, правительств и отдельных секторных министров. Но Содружество не привело к созданию действенной структуры, которая бы помогала странам-членам решать проблемы. Более того, за годы своей деятельности оно доказало свою бесперспективность. Иначе чем можно объяснить попытки России создать квази-структуры на замену СНГ такие как ЄврАзЭС, Таможенный союз, т.н. Единое экономическое пространство? Все эти попытки свидетельствовали о том, что Россия, инициатор создания СНГ, сама была не довольна существованием этой организации и ее нерезультативностью.

По замыслу, СНГ была призвана смягчить процедуру распада Советского Союза и установить хотя бы какие-нибудь правила “развода”. В этом плане этот институт выполнил свою функцию. Конечно, не став той площадкой, на которую рассчитывала Россия, чтобы доказать внешнему миру, что она лидер всего постсоветского пространства и способна осуществлять эту лидирующую роль. России это не удалось сделать. На то много причин, в том числе и оторванность российской политики от реалий постсоветского времени. Москва так и не поняла, что каждая страна бывшего Советского Союза имеет свои интересы, иначе не было бы отдельных региональных организаций как Центрально-азиатское экономическое сотрудничество, ГУАМ, Ташкентский договор.

Когда СНГ перестанет существовать – это вопрос времени.

Опрашивала Анна Ященко