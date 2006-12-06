Шенгенская виза станет пропуском в еще 10 стран

Присоединение государств, недавно вступивших в Евросоюз, к Шенгенскому пространству должно произойти в декабре 2007 - марте 2008 года.

Такое решение приняли министры внутренних дел стран ЕС во вторник на встрече в Брюсселе, сообщает РИА “Новости».

Контроль на сухопутных и морских границах будет отменен, начиная с декабря 2007 года, а внутренний контроль в аэропортах будет снят, самое позднее, с марта 2008 года, говорится в документе по итогам встречи.

Речь идет о девяти государствах, присоединившихся к ЕС в 2004 году (восьми странах Центральной Европы и Мальте), а также Швейцарии.

В отношении Кипра, также вступившего в ЕС в 2004 году, пока подобного решения не принято, сообщают французские СМИ.

Ожидается, что окончательное решение по вопросу отмены контрольно-пропускных пунктов будет принято на осенней встрече министров внутренних дел МВД осенью 2007 года.