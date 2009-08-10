Министр обороны призывает расширить права бундесвера

Министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг (Franz Josef Jung) высказался за внесение изменений в конституцию, с целью предоставить бундесверу более широкие права при проведении операций по освобождению заложников.

"Нам следует подумать об изменении конституции, которое позволит бундесверу принимать меры, когда к делу не может подключиться полиция", - сказал Юнг в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя инцидент с недавно освобожденным немецким сухогрузом Hansa Stavanger.

По словам Юнга, такое может произойти, когда полиция не имеет возможности быстро прибыть на место происшествия. В случае с захватом сомалийскими пиратами судна Hansa Stavanger ситуация уже давно обострилась, прежде чем полиция была готова приступить к операции в районе Африканского Рога, напомнил министр.

По конституции ФРГ, ответственность за освобождение заложников несет полиция. Франц Йозеф Юнг считает, что необходимо внести поправку, которая позволит бундесверу участвовать в подобных операциях как внутри Германии, так и за ее пределами. Министр обороны намерен внести эту тему на повестку дня после предстоящих в сентябре выборов в бундестаг.

Deutsche Welle