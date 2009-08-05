Полиция Израиля обещает завтра ответить, есть ли в стране Лозинский

Полиция Израиля пока не имеет информации о возможном пребывании в этой стране бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, объявленного в международный розыск.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь полиции Израиль Алекс КАГАЛЬСКИЙ.

По его словам, полиция Израиля ознакомлена с информацией, появившейся в СМИ по этому поводу. “В настоящий момент точного ответа нет, находится ли ЛОЗИНСКИЙ в Израиле. Правоохранительные структуры страны проверяют всю эту информацию. Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию”, - сказал он.

А.КАГАЛЬСКИЙ также отметил, что сможет дать какую-либо точную информацию по этому поводу только после того, как все будет проверено в комплексе. “Я думаю, что завтра утром будет какая-то информация”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация, что бывший народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в совершении преднамеренного убийства и разыскиваемый милицией и Интерполом, вероятно, скрывается в Израиле. Согласно информации, В.ЛОЗИНСКИЙ уже длительное время находится в курортном городе Нетания (29 км от Тель-Авива), на средиземноморском побережье Израиля.