Определение опасности визитеров в США отдали на откуп компьютерам

Со следующей недели всем авиапассажирам, прилетающим в США, будет тайно присваиваться террористический рейтинг.

Степень опасности, которую может представлять тот или иной пассажир будет определять компьютер. Вводы будут основываться на различного рода информации, вплоть до того, что пассажир ел в самолете.

На основе рейтинга власти будут проводить дополнительные проверки пассажиров и задерживать подозрительных лиц.

Как пишет сегодня британская Times, прилетающие в США не смогут узнать, какой рейтинг был им присвоен или изменить его. Данные будут храниться в течение 40 лет. Информация о пассажирах может быть передана американской полиции, судебным органам, а также иностранным правительствам, передает Газета.Ru.