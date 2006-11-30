Загадочные отравления российских политиков продолжаются

Ирландская полиция начала официальное расследование внезапной болезни бывшего премьер-министра России Егора Гайдара. Об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Напомним, что Гайдар, ныне возглавляющий Институт экономики переходного периода, почувствовал себя плохо 24 ноября на конференции по российско-ирландским отношениям в Национальном университете Ирландии в Мейнуте, близ Дублина. По его собственным словам, он почувствовал недомогание после завтрака в столовой колледжа, где остановилась прибывшая на конференцию делегация из Москвы.

Изначально Гайдар был доставлен в дублинскую клинику, а через некоторое время переправлен в московскую больницу. Официального медицинского заключения о причине внезапной болезни Егора Гайдара нет. Однако 30 ноября его лечащие врачи заявили, что "не видят естественных причин отравления известными им веществами". "Это точно не отравление какими бы то ни было испорченными пищевыми продуктами", - подчеркнул пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров.

Лента.ру