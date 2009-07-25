На востоке Афганистана произошла серия терактов
17:59, 25 июля 2009Мир
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Данные министерства обороны страны
На востоке Афганистана в городе Хост несколько бомбистов-самоубийц привели в действие взрывные устройства вблизи зданий государственных учреждений, сообщил представитель министерства обороны страны.
Кроме того, сообщается, что нападение смертников совпало с пребыванием в Хосте бывшего члена афганского правительства Рамазана БАШАРДОСТА - одного из кандидатов на пост Президента страны, передает Би-Би-Си.
Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 августа.
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