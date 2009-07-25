На востоке Афганистана произошла серия терактов

На востоке Афганистана в городе Хост несколько бомбистов-самоубийц привели в действие взрывные устройства вблизи зданий государственных учреждений, сообщил представитель министерства обороны страны.

Кроме того, сообщается, что нападение смертников совпало с пребыванием в Хосте бывшего члена афганского правительства Рамазана БАШАРДОСТА - одного из кандидатов на пост Президента страны, передает Би-Би-Си.

Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 августа.