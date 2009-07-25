Байден считает, что кризис вынудит Россию пойти на уступки Западу

Экономика России слабеет, и эта тенденция вынудит страну пойти на уступки Западу, включая сокращение ядерного арсенала и ослабление власти в странах бывшего СССР.

Такое мнение высказал в интервью The Wall Street Journal вице-президент США Джозеф БАЙДЕН по итогам своего визита на Украину и в Грузию, сообщает Газета.Ru.

«Россия будет вынуждена принять очень трудные решения. Мир изменяется, а они цепляются за нежизнеспособное прошлое», - сказал Дж.БАЙДЕН.

Он считает, что из-за невозможности материально обеспечить существование ядерного арсенала, Россия согласится на его сокращение.

При этом Дж.БАЙДЕН отмечает, что Москва может стать «более воинственной» в ближайшее время, и поэтому Вашингтон должен выбрать аккуратный подход к отношениям с Россией.

«Нельзя смущать человека или страну, когда речь идет о потере престижа», - заявил вице-президент США и вспомнил при этом слова своего отца «Никогда не загоняйте другого человека в угол».

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Дж.БАЙДЕН 20-23 июля посетил с рабочими визитами Украину и Грузию.