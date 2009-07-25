В Европе в результате лесных пожаров погибли не менее 8 человек

Не менее 8 человек стали жертвами лесных пожаров, бушующих в нескольких европейских странах, передает радио «Свобода».

Сильные ветры и жара способствуют распространению огня в Испании, Франции, Греции и на итальянском острове Сардиния.

Как сообщал УНИАН, вчера Италия и Франция обратились за помощью в гашении пожаров на Сардинии и Корсике через Европейский механизм гражданской защиты.

В 2008 году Европарламент предусмотрел в бюджете ЕС 3,5 млн. евро для пилотного проекта по созданию Европейского резерва самолетов для борьбы с лесными пожарами. В рамках проекта этим летом (с 1 июля по 30 сентября) два пожарных самолета готовы помогать странам-членам ЕС в тушении пожаров.