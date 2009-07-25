В Европе в результате лесных пожаров погибли не менее 8 человек
10:04, 25 июля 2009Мир
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Пылает в Испании, Франции, Греции
Не менее 8 человек стали жертвами лесных пожаров, бушующих в нескольких европейских странах, передает радио «Свобода».
Сильные ветры и жара способствуют распространению огня в Испании, Франции, Греции и на итальянском острове Сардиния.
Как сообщал УНИАН, вчера Италия и Франция обратились за помощью в гашении пожаров на Сардинии и Корсике через Европейский механизм гражданской защиты.
В 2008 году Европарламент предусмотрел в бюджете ЕС 3,5 млн. евро для пилотного проекта по созданию Европейского резерва самолетов для борьбы с лесными пожарами. В рамках проекта этим летом (с 1 июля по 30 сентября) два пожарных самолета готовы помогать странам-членам ЕС в тушении пожаров.
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