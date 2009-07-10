Медведеву на саммите G8 положили в карман несуществующие деньги

Организаторы саммита G8 в итальянской Аквиле подарили президенту России Дмитрию Медведеву тестовый экземпляр международной наднациональной валюты, который он продемонстрировал на пресс-конференции. "Могу вас порадовать, у меня в кармане лежит наднациональная валюта, которую мне положили в качестве подарка. Это одна единица, тестовый экземпляр, который называется "международная валюта" - united future world currency. Вот она, ее можно посмотреть и потрогать", - сказал президент России, достав из кармана пробный экземпляр наднациональной валюты и продемонстрировав его всем желающим. При этом глава Российского государства отметил, что этот подарок является тестовым вариантом, но, по его словам, об использовании этой валюты в качестве платежного средства думают.

РИА новости