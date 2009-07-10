Новый инцидент с аэробусом А-330

На этот раз самолет этой модели авиакомпании "Нортуэст Эйрлайнз" вынужден был вскоре после взлета вернуться в аэропорт Сан-Франциско после того, как в одном из двигателей возникли неполадки. В результате инцидента никто из находившихся на борту 194-х пассажиров, а также членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, в полете произошел отказ компрессора двигателя и прекратилась подача воздуха в двигатель.

Как сообщалось, 1 июня этого года произошла катастрофа самолета А-330 авиакомпании "Эр Франс", летевшего из Рио в Париж. Все 216 человек, которые находились на его борту, погибли. Причины катастрофы не установлены.

Эхо Москвы