В Ростове на Дону совершил аварийную посадку Ту-154

Пассажирский самолет Ту-154, следовавший рейсом 411 Ростов-на-Дону - Стамбул, совершил утром 24 ноября вынужденную посадку, сообщает Лента.ру. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На борту находились 54 пассажира и восемь членов экипажа.

По данным управления информации МЧС РФ, сразу после взлета у самолета отказал один из двигателей, поэтому экипаж принял решение выработать все топливо и садиться в Ростове-на-Дону. В 8:30 по киевскому времени Ту-154 благополучно приземлился.

Как выяснилось позже, причиной аварийной посадки пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании "Аэрофлот-Дон", по предварительным данным, стала неисправность табло, на котором отображается состояние двигателя.