Лукашенко с младшим сыном принял военный парад

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО со своим младшим сыном Николаем принимал военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Беларуси.

Как сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода», оба ЛУКАШЕНКО были одеты в военную форму. Николай, как и его отец, отдавал честь проходящим по проспекту военным «коробкам».

В своем выступлении А.ЛУКАШЕНКО отметил, что Беларусь стремится к сближению народов, последовательно проводит сбалансированную, многовекторную политику, считает «своими жизненно важными интересами развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами».

Президент Беларуси заявил, что «в мире не должно быть сверхгосударств, которые сами себя наделили правом диктовать условия, как жить суверенным и независимым государствам».

«К сожалению, в последнее время появились попытки трактовать принцип многовекторности едва ли не как предательство союзников со стороны Беларуси. Не ослабевает стремление противников белорусско-российской интеграции вбить клин в наши отношения», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси, обращаясь к руководству России, заявил, что «Беларусь не торгует дружбой с Россией».

Президент Беларуси подчеркнул, что страна имеет большой запас прочности. «За последние 15 лет Беларуси предсказывали крах и социальные волнения, но у нас запас прочности достаточный», - отметил он.