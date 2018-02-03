В Британии у украинских чиновников могут конфисковать имущество, приобретенное за "грязные" деньги

Британские правоохранители теперь могут начать расследование, если есть подозрение, что активы более чем в 50 тысяч фунтов стерлингов получены законным путем.

Отдых, обучение детей или лечение украинских чиновников может стать предметом расследования в Великобритании. Там вступил в силу закон, который требует объяснять происхождение средств.

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Закон, вступивший в силу 31 января, предусматривает упрощение процедуры привлечения к ответственности бывших и нынешних чиновников и высокопоставленных лиц, в том числе и из Украины, за трату "кругленьких" сумм неизвестного происхождения на территории королевства, сообщает DW.

Британские правоохранители теперь могут начать расследование, если есть подозрение, что активы более чем в 50 тысяч фунтов стерлингов получены законным путем. При этом подозреваемая личность должна доказать законность своих активов.

"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты разных уровней, бывшие и действующие госслужащие, а также должностные лица государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами", в частности на родственников и помощников. Фактически это презумпция виновности и именно собственник недвижимости, банковских счетов или прочего имущества, которое вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств", - сообщает издание.

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Если лицо не сможет этого доказать, то имущество конфискуют.

"Далее эти активы могут попасть как в бюджет британской короны, так и в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение в отношении определенного лица и его участия в коррупционных схемах", - объясняет исполнительный директор антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания средств.