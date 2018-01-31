Умер создатель мультфильма про кота Леопольда Анатолий Резников

Широкую известность Резникову принесла серия фильмов о приключениях кота Леопольда.

Ушел из жизни Анатолий Резников - советский режиссер мультипликационных фильмов.

Об этом сообщила журналистка Сусанна Альперина на своей странице в Facebook.

"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", - написала она.

В последние дни Резников находился в немецком городе Золингене. Ему было 77 лет.

Читайте такжеВ России умер известный актер Михаил Светин

Зрители знают Резникова по таким мультфильмам, как "Соломенный бычок", "Робинзон Кузя", "Копейка", а широкую известность режиссеру принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой" и серия фильмов о приключениях кота Леопольда.

В 2015 году он возобновил работу над мультфильмами. В честь 75-летия режиссера вышел его новый мультсериал - "Новые приключения кота Леопольда".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 25 января умерла на 68-м году жизни народная артистка России певица Людмила Сенчина. Она известна по песне "Золушка", романсу "Целую ночь соловей нам насвистывал".