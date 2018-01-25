Умерла певица Людмила Сенчина, родившаяся в Украине

Народная артистка России певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни. Сенчина известна по песне «Золушка», романсу «Целую ночь соловей нам насвистывал».

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Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявское Николаевской области Украины. В 16 лет будущая певица поступила в музыкальное училище при Лениградской консерватории. После окончания училища выступала в Театре музыкальной комедии. В 1975 году, после десяти лет театральной деятельности, перешла солисткой в эстрадный оркестр Анатолия Бадхена. С 1980-х годов Людмила Сенчина вела новогодние огоньки и праздничные концерты.

В 1979 году Людмила Сенчина была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в Украине звание заслуженного артиста получила в 2003 году.