Нарушила традиции: Мелания Трамп приехала в конгресс отдельно от мужа

С Нового года президент США и его жена еще не появлялись на публике вместе.

Нарушая традиции, первая леди США Мелания Трамп прибыла в Конгресс, где американский президент выступает с посланием к народу, отдельно от своего мужа.

Об этом сообщает CNN. Мелания и Дональд Трамп прибыли в Капитолий в разных автомобилях. В Белом доме отметили, что пара вернется домой в тех же автомобилях.

Мелания прибыла в Конгресс со своими гостями в количестве 15 человек. Перед выступлением ее мужа она провела для них собственный прием в Белом доме.

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Спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что первая леди просто "хочет уделить внимание своим гостям".

Барак и Мишель Обама, а также Джордж и Лора Буш, вместе прибывали на выступления в Конгрессе. Поэтому семья Трампов нарушила традиции. Телеканал отмечает, что с Нового года президент США и его жена еще не появлялись на публике вместе.

Это может быть связано с недавними скандалами об измене Дональда Трампа. СМИ пишут о том, что Мелания Трамп разгневалась на своего мужа и даже не полетела с ним в Давос.