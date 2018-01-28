"Время просыпаться": в США началась новая волна протестов против Трампа из-за публикации NYT (видео)

К новой волне протестов привели сообщения СМИ о том, что прошлым летом Трамп пытался уволить специального прокурора Мюллера, который возглавляет расследование связей штаба победителя выборов с Россией.

Противники президента Соединенных Штатов Америки вышли на улицу в центре Вашингтона. Они обвиняют Дональда Трампа в препятствовании следствию и неуважении демократии, а также в преступном сговоре с Россией.

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Как говорится в сюжете ТСН, мероприятия с требованием импичмента происходят в столице уже вторую субботу подряд. "Мы должны объединиться в борьбе. У нас был год, чтобы понять, что происходит. И теперь я вам говорю: пора просыпаться!", - говорят участники демонстрации.

К новой волне протестов привели сообщения СМИ о том, что прошлым летом Трамп пытался уволить специального прокурора Мюллера, который возглавляет расследование связей штаба победителя выборов с Россией.

"Фейковые новости, ребята. Фейковые новости. Типичная фэйковая история", - охарактеризовал президент США публикацию The New York Times. В ней журналисты отмечали, что Трамп не уволил Мюллера лишь потому, что его собственный юрист угрожал отставкой, потому что такой шаг президента был бы прямым посягательством на демократию и препятствованием следствию, а это – подсудное дело.

"Когда я был бизнесменом, пресса меня всегда любила. Но столо мне было стать политиком, я понял, какой мерзкая, подлой, злой и фейковой может быть пресса", - говорил Трамп в Давосе, но за эти слова получил не аплодисменты, а неодобрительный гул. А в кулуарах его тезисы называли ложными уже даже не журналисты, а нобелевские лауреаты. "Он говорил, что создал больше рабочих мест, но за последние годы Обамы их было создано на 20% больше, чем за год Трампа. Я разочарован, что его команда не проверяет фактов", - рассказал лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.

По возвращении домой Трамп объявил, что справился с поездкой на форум на отлично. "Давос был действительно замечательным, наша страна там прекрасно себя показала, много денег к нам идет. Много, много людей с Давоса несут к нам свои деньги. Это была очень успешная поездка", - заявил он.

Однако доверия к себе глава государства этим не вернул. По последним опросам The Washington Post, 49% американцев убеждены, что Трамп или отдельные члены его команды во время предвыборной компании действительно сговорились о чем-то с Кремлем. И это сейчас главный козырь в политической борьбе демократов и их сторонников с Трампом.

Оппозиция пристально следит за каждым шагом президента и готова к более массовым, чем последняя, акциям протеста, в случае появления повода, резюмируется в сюжете.