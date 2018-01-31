Трамп отказался закрывать тюрьму в Гуантанамо

Президент США раскритиковал действия предыдущих администраций по освобождению сотен террористов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался закрывать тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо.

Об этом глава Белого дома сообщил во время первого ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

Читайте такжеПентагон назвал количество находящихся в Ираке и Сирии террористов "Исламского государства"«Террористы, которые совершают такие вещи, как закладка бомб в гражданских больницах, представляют собой зло. Когда это возможно, у нас нет выбора, кроме как уничтожить их. Когда это необходимо, мы должны иметь возможность задерживать и допрашивать их. Но мы должны четко понимать – террористы - это не просто преступники. Они являются незаконными вражескими комбатантами. И когда их задерживают за рубежом, к ним надо относиться как к террористам, какими они есть», - заявил Трамп.

«В прошлом мы по глупости освободили сотни и сотни опасных террористов, лишь для того, чтобы встретиться с ними вновь на поле боя, в том числе лидера «Исламского государства» аль-Багдади, которого мы задержали, который был у нас, которого мы уволили», - добавил президент США.

«Поэтому сегодня я придерживаюсь еще одного обещания. Я только что подписал указ, который обязывает секретаря Меттиса (секретаря департамента обороны Джеймса Меттиса - УНИАН)... повторно изучить нашу военную практику содержания под стражей и сохранять открытыми пенитенциарные учреждения в заливе Гуантанамо», - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года президент США Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы в течение года, но до сегодняшнего дня этого не произошло.

Спецтюрьма Гуантанамо расположена на арендуемой с 1903 года США военно-морской базе на Кубе. Там США удерживают пленных боевиков «Аль-Каиды», «Талибана» и других организаций, признанных террористическими.