Я буду продолжать работать, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо - Обама

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал во время последнего своего выступления с речью "О состоянии страны" (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США с участием дипломатического корпуса, правительства и представителей судебной ветви власти.

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"Я буду продолжать работать, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо", - подчеркнул Обама.

В связи с этим он отметил, что содержание этой тюрьмы требует значительных средств.

Обама сказал, что существование этой тюрьмы является ненужным.

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"И это служит брошюрой для вербовки наших врагов", - заявил Обама.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы в течение года, но до сегодняшнего дня этого не произошло.