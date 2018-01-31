Китай и Россия бросают вызов экономике и ценностям США - Трамп

Президент США считает, что слабость страны гарантированно приведет к появлению конфликтов на внешней арене.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал обе палаты Конгресса в полной мере профинансировать нужды армии США на фоне угроз, исходящих из Китая, России, от террористических групп, а также преступных режимов.

Об этом президент США заявил во время первого ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса - Сенатом и Палатой представителей.

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«Во всем мире мы сталкиваемся с преступными режимами, террористическими группами и такими противниками как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. В борьбе с этими ужасными опасностями мы знаем, что слабость - это гарантированный путь к конфликту, и превосходящая сила является наиболее надежным средством нашей подлинной и отличной обороны», - подчеркнул Трамп.

«В связи с этим я прошу Конгресс прекратить опасный секвестр в обороне и полностью профинансировать наше большую армию», - сказал Трамп.

Видео: Голос Америки

Как известно, Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января (07.00 по киевскому времени). Именно в полночь истекал срок действия временного закона о финансировании правительства.

Основным препятствием стала позиция демократов, которые настаивали на включении в текст законопроекта гарантий государственной защиты более чем 700 тысяч нелегальных иммигрантов, которые были привезены в США еще детьми. А республиканцы отстаивают необходимость надлежащего финансирования мероприятий национальной безопасности и обороны.

22 января в Сенате представители Республиканской и Демократической партии договорились о возобновлении временной работы правительства до 8 февраля. К этому времени они попытаются решить разногласия.