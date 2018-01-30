Минфин США назвал сроки введения санкций после появления "кремлевского доклада"

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.

Читайте такжеВ Минфине США разъяснили, что "кремлевский доклад" не является санкционным списком

Как сообщает американское издание The Hill, об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената по делам банков.

Мнучин сказал, что решение администрации Трампа о невведении санкций до конечного определенного срока, который истек 29 января, не следует толковать как отказ от введения санкций.

"Это не должно никоим образом толковаться, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из этого доклада", - подчеркнул Мнучин.

Он добавил, что обнародованный доклад о возможных финансистах политических усилий российского правительства не является заменителем финансовых ограничений, которые Конгресс поручил осуществить в законе, принятом в 2017 году.

Во время слушаний Мнучин имел спор с сенатором Брайаном Шатцем о том, к чему приведет обнародованный доклада до введения санкций.

Глава Минфина США утверждал, что отсутствие санкций в докладе было отложением процесса введения ограничительных мер, как на этом настаивал Шатц.

"Будут санкции, которые будут вытекать из этого доклада", - заявил Мнучин и добавил, что санкции могут быть введены в течение двух или трех месяцев.

Ранее Трамп в понедельник, 29 января, объявил, что текущий режим финансовых санкций в отношении России является достаточным, чтобы сдерживать политические и военные действия РФ, которые не способствуют стабилизации ситуации.