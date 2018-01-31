Пучдемон не смог возглавить Каталонию

Сессия парламента Каталония отложена, пока экс-главе правительству не будут гарантировать иммунитет от преследования.

Парламент Каталонии отложил избрание главы правительства региона. Об этом во вторник, 30 января, сообщил спикер парламента Каталонии Рожер Торрент.

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Он отметил, что единственным кандидатом на эту должность является экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии через возбужденное против него в Испании уголовное дело, передает DW.

Пучдемон имеет "все права" быть снова назначенным главой правительства, заявил Торрент, информирует агентство dpa. Сессия парламента отложена, пока экс-главе правительству не будут гарантировать иммунитет от преследования в стране и при условии, что голосование будет "безопасным, с гарантиями и без вмешательства", отметил спикер.

Он не назвал возможную дату нового заседания. Ожидалось, что парламент Каталонии попытается выбрать Пучдемона главой правительства на заседании 30 января.