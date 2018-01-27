Суд Испании заморозил инаугурацию экс-главы Каталонии Пучдемона

Церемония инаугурации должна состояться 30 января в парламенте Каталонии.

Конституционный суд (КС) Испании в субботу, 27 января, частично принял к рассмотрению иск правительства страны с требованием запретить инаугурацию в качестве главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона.

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Как передает DW.com, решение по иску может быть вынесено через несколько месяцев, но сам факт его рассмотрения означает немедленное замораживание инаугурации. Правда, речь идет лишь о случае, если Пучдемон не явится на заседание парламента и захочет избираться заочно. Его очная инаугурация теоретически может состояться. Церемония должна пройти 30 января в парламенте Каталонии.

Мотивируя иск, в котором содержалось требование запретить любую - очную и заочную -форму инаугурации Пучдемона, первый зампред правительства Испании Сорайа Саенс де Сантамария заявила 26 января на пресс-конференции в Мадриде, что этот политик "не может быть избран, поскольку находится под следствием" за совершение ряда тяжких преступлений, и в настоящее время скрывается в Бельгии.