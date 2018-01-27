Суд Испании заморозил инаугурацию экс-главы Каталонии Пучдемона

23:51, 27 января 2018
Мир
168 0
Карлес Пучдемон / REUTERS

Читайте такжеПравительство Испании хочет оспорить в суде кандидатуру Пучдемона на должность главы Каталонии

Как передает DW.com, решение по иску может быть вынесено через несколько месяцев, но сам факт его рассмотрения означает немедленное замораживание инаугурации. Правда, речь идет лишь о случае, если Пучдемон не явится на заседание парламента и захочет избираться заочно. Его очная инаугурация теоретически может состояться. Церемония должна пройти 30 января в парламенте Каталонии.

Мотивируя иск, в котором содержалось требование запретить любую - очную и заочную -форму инаугурации Пучдемона, первый зампред правительства Испании Сорайа Саенс де Сантамария заявила 26 января на пресс-конференции в Мадриде, что этот политик "не может быть избран, поскольку находится под следствием" за совершение ряда тяжких преступлений, и в настоящее время скрывается в Бельгии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Карлес Пучдемон#сепаратизм в Каталонии
Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии