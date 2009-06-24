Украина и Беларусь хотят согласовать свои роли в Восточном партнерстве

Советы безопасности Украины, Польши и Беларуси будут сотрудничать в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА на брифинге совместно с председателем Бюро национальной безопасности Республики Польша Александром ЩИГЛО и государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Юрием ЖАДОБИНЫМ после трехсторонней встречи в Киеве.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, сегодняшняя встреча состоялась по инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и была поддержана президентами Беларуси и Польши. Эту встречу стороны согласились называть «Киевская инициатива».

На встрече обсуждались новые механизмы трехстороннего сотрудничества как в сфере безопасности, так и в экономической и гуманитарной.

Р.БОГАТЫРЕВА пояснила, что Украина и Беларусь хотят согласовать свои предложения, которые они будут продвигать в рамках инициативы «Восточное партнерство», и при этом хотят заручиться поддержкой Польши, которая является инициатором «Восточного партнерства».

Сегодня руководители советов безопасности договорились создать рабочие группы, которые будут прорабатывать конкретные направления сотрудничества для того, чтобы уже в октябре провести такую же встречу и иметь на руках конкретные предложения.

При этом руководители советов безопасности не исключили, что такое сотрудничество будет способствовать в будущем трехсторонней встрече президентов.

А.ЩИГЛО заметил, что и Украина, и Беларусь являются участниками инициативы «Восточное партнерство», но имеют разные перспективы интеграции в Евросоюз.

Он заметил, что эта инициатива направлена не только на экономическое сотрудничество, но и касается вопросов соблюдения прав человека.

А.ЩИГЛО отметил, что Польша с большим удовольствием приветствует позицию Беларуси, шаги которой в последнее время дают надежду на перемены к лучшему.

Он выразил надежду, что работа в трехстороннем формате даст возможность обсудить существующие проблемы, в том числе относительно соблюдения прав человека в Беларуси, и сблизить позиции.

По словам Ю.ЖАДОБИНА, Беларусь хочет развивать свои отношения со всеми странами, и потому страна благодарна Польше за эту инициативу.

Он выразил убеждение, что Россия положительно воспримет эту инициативу. При этом Ю.ЖАДОБИН отметил, что Беларусь не рассматривает участие в инициативе «Восточное партнерство» как альтернативу организациям, образованным на территории бывшего СССР.

Р.БОГАТЫРЕВА также выразила убеждение, что Россия положительно воспримет сегодняшнюю встречу. «Думаю, что добрые соседи всегда радуются, когда у их соседей что-то хорошее происходит», - сказала она.

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, сотрудничество Польши, Беларуси и Украины позволит усилить безопасность в регионе, усилит сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, что положительно отразится на странах. И в этом, по ее мнению, должна быть заинтересована и Россия.