Киноманы выбрали 100 лучших фильмов всех времен

Издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года.

По информации издания, рейтинг показывает, каким новым картинам удалось встать в один ряд с проверенной классикой.

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"Разве существует другой такой список, в котором мир поместил бы фильм "Человек-паук: Возвращение домой" выше "Апокалипсиса сегодня"?" - говорится в комментарии составителей рейтинга, передает "112 Украина".

Так, на первой строчке оказался фильм "Волшебник страны Оз" 1939 года. Рейтинг картины составил 99%.

На втором месте "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса. А замыкает тройку лидеров хоррор "Прочь", вышедший в 2017 году.

В первую десятку из современных лент также попал мультфильм "Головоломка". Следующая картина, снятая в XXI веке, оказалась на 12-й строчке — ней стал "Лунный свет" 2016 года, завоевавший "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Как сообщалось ранее, кинокритики США назвали фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.