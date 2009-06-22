Качинский предлагает добавить президенту Польши два года, но...

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ предложил продлить каденцию главы государства до 7 лет с предусмотренных в настоящее время Конституцией 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным TVN24, в то же время Л.КАЧИНСКИЙ, который проигрывает действующему премьеру Дональду ТУСКУ в рейтингах президентских симпатий, предлагает ограничить возможность пребывания на должности президента одним сроком.

Глава Польского государства считает, что такая реформа сделает более эффективным управление страной.

«Такое решение привело бы к повышению значения президентского арбитража, что гарантировало бы непрерывность и эффективность функционирования государственных институтов страны», - написал Л.КАЧИНСКИЙ, который является профессором права, в письме к юристам, специализирующимся на конституционном праве.

Кроме этого, по мнению президента, реформа даст возможность избежать монополизации политики одной партией.

Л.КАЧИНСКИЙ в своем письме, направленном юристам, которые принимали участие в 51-м съезде «конституционализма», призвал поддержать его инициативы.

Эксперты фонда PAUCI, который специализируется на развитии польско-украинского сотрудничества, в интервью УНИАН скептически оценили возможность воплощения в жизнь идеи Л.КАЧИНСКОГО.

Они отметили, что для введения таких изменений необходимо внести изменения в Конституцию, что нереально без голосов правящей партии «Гражданская платформа».

Как сообщал УНИАН, согласно последним опросам, глава польского правительства Д.ТУСК, который проиграл Л.КАЧИНСКОМУ президентские выборы в 2005 году, имеет все шансы в 2010 году взять реванш.