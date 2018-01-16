В Бельгии мощный взрыв разрушил жилое здание (фото)

В жилом доме в бельгийском городе Антверпен произошел взрыв, в результате которого здание было разрушено.

Как сообщает The Independent, в результате взрыва пострадали от 10 до 20 человек.

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Сильный взрыв, который произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт, также повредил три соседних здания.

Полиция не считает произошедшее терактом. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов 4 человека, еще как минимум три находятся в ловушке.

Отмечается, что на месте происшествия работают полиция и спасатели, которые продолжают поиски людей, которые все еще могут находится под завалами.