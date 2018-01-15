Лишенный гражданства Молдовы экс-президент Румынии предпримет еще одну попытку объединения двух стран

16:46, 15 января 2018
Мир
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Экс-президент Румынии подчеркнул, что объединение состоится только при желании молдован.

Иллюстрация / REUTERS

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил о том, что намерен подать в парламент законопроект об объединении Румынии и Молдовы. Как сообщает молдовский ресурс Deschide, об этом политик сообщил телеканалу B1 TV, передает 112.ua.

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"В начале парламентской сессии я подам проект, связанный с объединением с Молдовой, основанный на решении 148 Сената США. (...) Эта инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, что сразу после провозглашения Молдовой независимости будет переход к праву Молдовы объединиться с Румынией. (...) В декларации, посвященной Молдове, отмечается право этой страны объединиться с Румынией, учитывая Хельсинкский заключительный акт, пункт 1", - сказал Бэсеску.

Он подчеркнул, что объединение состоится только при желании молдован. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, на который ссылается политик, был подписан главами 35 государств в столице Финляндии в 1975 году. В документе закреплены основные принципы взаимодействия и безопасного сосуществования государств, подписавших акт. В частности в первом пункте речь идет об уважении суверенности и границ каждого государства, что не препятствует их изменению "в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности".

Напомним также, в 2005 году Траян Бэсеску уже планировал объединить Молдову и Румынию до того, как последняя вступит в ЕС. Официально вступление произошло в полночь на 1 января 2007 года, однако объединения не последовало.

Летом 2016 года Траян Бэсеску получил гражданство Молдовы, однако уже в январе 2017 года был лишен его по решению пророссийского президента Игоря Додона. При этом 25 июня 2017 года политик был избран председателем унионистской Партии национального единства в Молдове, приверженцы которой поддерживают идею объединения с Румынией. По данным Deschide, должность председателя все же остается вакантной, пока Бэсеску не восстановит гражданство.

Как сообщал УНИАН, недавно Конституционный суд Молдовы снова временно отстранил президента от должности.

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Теги: #объединение Румынии и Молдовы